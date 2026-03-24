El Defensor del Pueblo alerta de la falta de evaluación ambiental en una normativa sobre la Serra de Tramuntana en 2023

Archivo - Finca de Sa Bastida, en Alaró, en la Serra de Tramuntana - CAIB - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha puesto de relieve la falta de una memoria de evaluación del impacto ambiental sobre una modificación en la normativa de la protección de la Serra de Tramunatana en enero de 2023.

El Informe Anual de la institución, presentado este martes, dedica un capítulo a esta cuestión, que enmarca en su labor de garantizar la conservación de los valores ambientales de los espacios naturales protegidos.

Según recuerda el Defensor del Pueblo, en 2016 emprendió una actuación de oficio en relación con la ley de evaluación ambiental, que ampliaba los usos de las zonas de exclusión de la Serra de Tramuntana.

En el marco de estas actuaciones, en 2020, formuló una recomendación y dos sugerencias al Govern, que informó de que reformaría el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana y se comprometió a incluir una memoria técnica que acreditarse que esta nueva regulación no suponía un retroceso en la protección.

Finalmente, la reforma del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra de Tramuntana se aprobó en enero de 2023. Ante la queja de una organización ambiental por la premisión de usos recreativos en zonas de exclusión "sin justificación ambiental", el Defensor del Pueblo inició nuevas actuaciones.

Al preguntar al Govern por la memoria que se había comprometido presentar, la Conselleria competente trasladó al Defensor dos informes, entre los que no se encontraba la memoria.