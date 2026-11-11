Defienden la creación de un Consejo Balear de la Arquitectura Técnica para colaborar con las administraciones públicas

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca (Coaat), Luis Alfonso de León, ha defendido la creación del Consejo Balear de la Arquitectura Técnica, un órgano con el que los colegios de Mallorca, Menorca e Eivissa buscan aunar esfuerzos para colaborar con las diferentes administraciones públicas del archipiélago.

Así lo ha explicado De León tras ser recibido en audiencia este miércoles en el Consolat de Mar por la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha estado acompañada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el director general de Vivienda, Kiko Reynés.

El presidente ha agradecido la premura y disposición con la que Prohens ha atendido su solicitud de audiencia. "Esperamos que muy pronto esta iniciativa se apruebe formalmente a través del Govern", ha señalado.