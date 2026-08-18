Deixalles firma 162 contratos de inserción para colectivos vulnerables en 2025 y consolida la economía social

Gerentes de las distintas empresas de inserción vinculadas a la Fundación Deixalles en la presentación de sus memorias correspondientes al ejercicio de 2025. - EUROPA PRESS

PALMA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de inserción vinculadas a la Fundación Deixalles han realizado 162 contratos durante 2025, de los cuales 124 son hombres y 38 son mujeres en situación de vulnerabilidad, lo que supone una "consolidación" de la economía social en Baleares.

El representante de las empresas de inserción de la Fundación, Pep Falcó, ha afirmado este martes en rueda de prensa para presentar las memorias de las empresas de inserción de Deixalles correspondientes a 2025 que "detrás de cada contrato hay una persona que ha salido de la situación de vulnerabilidad".

En concreto, la empresa Deixalles Serveis Ambientals ha firmado 87 contratos de inserción, de los cuales 65 son hombres y 22 son mujeres. De estos, el 53% corresponde a personas de 45 a 65 años y el 91% no percibía ninguna prestación, según ha explicado la gerente de la compañía, María Jaume.

Por su parte, la gerente de la empresa Deixalles Inserció i Triatge, Llucia Carreras, ha destacado que se ha contratado a 58 personas -48 hombres y 10 mujeres-, de las cuales más de la mitad tenía problemas socioeconómicos. Algunos de ellos son personas que vivían en la calle o que tenían algún problema de salud mental no diagnosticado.

Preguntada por la situación de las personas sintecho, ha respondido que "continúan" viviendo en la calle porque "no han encontrado donde vivir" después de la firma del contrato. Carreras ha indicado que la situación de estas personas "explica su implicación laboral", ya que quieren salir de ese estado.

La tercera empresa de inserción vinculada a la Fundación es Triamdetot, que ha sumado 17 nuevos contratos -11 hombres y seis mujeres-, de los cuales el 59% presentaban problemas socioeconómicos y casi el 95% no recibían prestación alguna.