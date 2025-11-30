La Delegación del Gobierno en Baleares condena la agresión a una mujer por parte de su expareja en Costitx

Delegación del Gobierno en Baleares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BALEARES

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Baleares ha condenado la agresión, este domingo, a una mujer de unos 35 años por parte de su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento, en Costitx (Mallorca).

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, la Delegación del Gobierno en Baleares ha reiterado que rechaza toda violencia ejercida sobre las mujeres y, por este motivo ha vuelto a reclamar "tolerancia cero" contra la violencia de género.

Hay que recordar que la mujer, de unos 35 años, ha sido apuñalada, este domingo en torno a las 05.12 horas de la madrugada, cuando salía de una fiesta en una finca en las afueras de Costitx, por su expareja, a la que le constaba una orden de alejamiento.

El hombre se ha personado en la finca y ha agredido a la mujer, que debido a las heridas que presentaba ha sido trasladada al Hospital Universitario Son Espases, donde está hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave.

Después de la agresión en el ámbito Viogen, el varón se ha autolesionado, por lo que ha sido trasladado en estado leve al Hospital de Inca, donde permanece en custodia de la Guardia Civil.

Las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.