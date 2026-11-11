La Delegación del Gobierno destaca el civismo de la población en las manifestaciones sin incidencias graves

Cartles de la manifestación de la huelga general por la vivienda en Palma - EUROPA PRESS

PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno ha realizado un seguimiento continuo de las manifestaciones desarrolladas durante la huelga general de este miércoles en las que casi 20.000 personas han salido a la calle en las distintas convocatorias en todo el archipiélago.

En un comunicado tras las marchas desarrolladas en diferentes ciudades de las Islas, la Delegación ha resaltado que estas se han llevado a cabo sin incidencias graves.

El delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, ha puesto en valor la labor de las organizaciones sindicales convocantes, "que han contribuido a que se haya podido conciliar el derecho al trabajo con el derecho a la huelga".

También ha subrayado "el ejemplo de civismo que, una vez más, ha mostrado la ciudadanía, y que ha permitido la expresión pacífica de un derecho constitucional".

El delegado ha expresado un agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, responsables del operativo desplegado para velar por la seguridad de la población durante toda esta jornada.