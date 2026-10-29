La Delegación del Gobierno guarda un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario - EUROPA PRESS

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Gobierno ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo) y ha expresado su apoyo y solidaridad a las familias afectadas.

Miembros de la Delegación, del Govern y de diferentes instituciones de las Islas han acudido al minuto de silencio, convocado este mediodía en la sede de la Delegación.

El delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, ha expresado en declaraciones a los medios su "desolación y conmoción" por el accidente y su solidaridad con los afectados.

"Toda la comunidad de Baleares está desolada, ahora es el momento de estar con las personas y con las familias", ha señalado, a la vez que ha destacado que todas las instituciones baleares se han sumado a las muestras de pésame.

También ha mostrado su reconocimiento a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y servicios de emergencias y sanitarios desplegados en la zona. A su entender, "hoy es un día para estar cerca de las víctimas y luego será el momento de tomar medidas".

Por otro lado, preguntado por la concentración convocada este vienes en Palma por parte de un supuesto grupo vinculado a 'Blocus', Pons ha afirmado que "hay trabajo, unidad y confianza" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.