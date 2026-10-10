Una delegación del PP balear participa en un acto de Feijóo en Madrid. - PP

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una representación del PP de Baleares ha participado este sábado en Madrid en el acto convocado por el presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo para mostrar el compromiso de los 'populares' del archipiélago "con el cambio político que necesita España".

La coordinadora de campaña del PP en las Islas, Marga Durán, ha afirmado que afrontan la cita electoral del próximo 29 de noviembre con una "organización unida, movilizada y preparada" para contribuir de manera decisiva a que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España.

"España tiene la oportunidad de poner fin a ocho años de sanchismo, de bloqueo político, de escándalos de corrupción y de abandono de Baleares", ha afirmado Durán, que ha reivindicado la necesidad de "abrir una nueva etapa con un Gobierno que recupere la estabilidad, la credibilidad institucional y la defensa de los intereses de los ciudadanos".

"El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de pasar página, acabar con el Gobierno de Sánchez y abrir una nueva etapa de esperanza y futuro para España y para las Islas", ha concluido Marga Durán.