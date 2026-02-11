El delegado del Gobierno llama a Prohens a "defender" a las empresas turísticas de Baleares con presencia en Cuba

Archivo - El Meliá International Varadero (Cuba) - MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha llamado a la presenta del Govern, Marga Prohens, a "defender" los intereses de las empresas turísticas del archipiélago con presencia en Cuba ante los efectos de la falta de suministros y combustible.

Rodríguez, en una rueda de prensa celebrada este miércoles, ha advertido que la situación actual podría tener "repercusiones en los intereses del sector turístico" de Baleares.

"El Gobierno de España tiene claro que lo que ha sucedido con la intervención de Estados Unidos, con las políticas 'trumpistas' que está aplicando e intentando exportar al resto del mundo, no solo ha sido acabar con un dictador como Maduro sino controlar el petróleo", ha indicado.

La prohibición de exportar el petróleo de Venezuela a Cuba, ha sostenido, tiene como intención "asfixiar" a la isla y podría tener "repercusiones sobre los intereses del sector turístico de Baleares". "Y Prohens debería defenderlos", ha incidido.

"El sector turístico ha trasladado que piensan mantener su actividad conforme puedan hacerlo, aunque sea con escalas en Santo Domingo, pero corre un riesgo ante el cual deberíamos intentar todos los gobiernos poder evitar, y el Govern tiene algo que decir", ha subrayado Rodríguez.

El Gobierno central, ha reivindicado, lleva años intentando mediar para solucionar la crisis en Venezuela y ya ha manifestado su oposición al proceder adoptado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien ha acusado de "saltarse el derecho internacional".

"Las decisiones de Trump están poniendo en riesgo los activos turísticos, igual que pusieron en riesgo al sector primero con los aranceles", ha sentenciado el delegado del Gobierno en Baleares.

EL CASO DE MELIÁ

Una de las empresas turísticas de Baleares con presencia en Cuba, Meliá Hotels International, ha implementado un plan de ajustes operativos en sus activos en la isla que incluye la "compactación" temporal de tres de sus hoteles "hasta el momento" debido a la situación actual de suministros y los niveles de demanda en la isla.

Según ha comunicado la compañía a Europa Press, esta decisión es únicamente operativa y "basada estrictamente en los niveles de ocupación, con el objetivo de optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes".

La cadena hotelera mallorquina ha precisado que estos reajustes se basan en los niveles de ocupación registrados y que mantiene una "estrecha comunicación y colaboración" con los turoperadores para ofrecer alternativas a los clientes que puedan verse afectados por estos cierres parciales o temporales de instalaciones.

En cuanto a la disponibilidad de recursos básicos, Meliá ha trasladado un mensaje de tranquilidad basado en la información facilitada por las autoridades turísticas cubanas.

Según la empresa, existe disponibilidad de combustible suficiente para asegurar la operación normal de los establecimientos bajo su gestión.

De hecho, la compañía ha confirmado que sus hoteles cuentan actualmente con "suministros en plaza" para respaldar la continuidad operativa de las infraestructuras, minimizando el impacto de las limitaciones logísticas que atraviesa el país.

Ante estas circunstancias, los equipos de Meliá en Cuba han reforzado su enfoque en la atención personalizada para resolver cualquier solicitud de los huéspedes. La prioridad de la hotelera, según subraya el comunicado, es transmitir "profesionalidad y tranquilidad" en la experiencia del cliente, garantizando que los servicios esenciales y la estancia se desarrollen conforme a los estándares de la marca.