El delegado del Gobierno rechaza comparecer ante el Parlament por la tasa de criminalidad por una cuestión competencial

Publicado 08/10/2019 17:26:30 CET

Cs, que solicitó la comparecencia, apela "a la transparencia y coordinación" de las instituciones

PALMA DE MALLORCA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en funciones, Ramón Morey, ha rechazado comparecer este miércoles ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para informar sobre la tasa de criminalidad alegando que el objeto de la comparecencia se refiere a "una competencia exclusiva del Estado" ajena a las competencias autonómicas.

La comparecencia estaba convocada para este miércoles a las 10.30 horas y fue solicitada por Ciudadanos. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha registrado este martes un escrito en el Parlament, dirigido al presidente, Vicenç Thomàs, en el que explica los motivos para no acudir a la Comisión, alegando que la solicitud no se ajusta a la normativa vigente.

En el escrito, recogido por Europa Press, Morey recuerda que el Consejo de Estado "ya se pronunció y entendió que el control parlamentario de las Asambleas Legislativas de las Comunidades autónomas debe circunscribirse a la actuación de los órganos y autoridades de la propia Comunidad Autónoma", y que, por tanto, no puede abarcar los órganos de la Administración del Estado.

Así, concluye que los funcionarios y autoridades de la Administración General "no están obligados a comparecer" ante las comisiones de los parlamentos autonómicos. "Me veo en la obligación de comunicarle que esta petición de comparecencia no podrá ser atendida", indica.

DATOS SOBRE CRIMINALIDAD

Cs había solicitado la comparecencia de Morey para "aclarar" los datos sobre criminalidad en Baleares, según informó en septiembre la portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Parlament balear, Patricia Guasp.

Los datos publicados por el Ministerio de Interior situaban a las Islas como la comunidad con mayor tasa de criminalidad en España en los últimos doce meses. La Delegación del Gobierno matizó que estos datos se calculan sobre la población censada y no tienen en cuenta la población flotante, por lo que si se tuviera en cuenta esta variable, la tasa pasaría de 68,4 infracciones por cada 1.000 habitantes a 51,6, una cifra inferior (16,8 puntos menos).

Desde Cs han criticado que aunque el delegado "no tiene la obligación taxativa de comparecer", el Reglamento del Parlament prevé la posibilidad de solicitar esta comparecencia, y ha apelado "a la transparencia y coordinación" de las instituciones.

Además, Cs ha recordado que los socialistas votaron en contra de la solicitud de comparecencia en la Comisión. "Una vez más, vemos como el rodillo del PSIB que no nos deja ejercer nuestro derecho de control", han lamentado desde la formación naranja, que en su momento achacó el voto socialista a que los datos de criminalidad eran "muy negativos".