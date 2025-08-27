Delegado pide a Prohens que elija entre gestionar la crisis migratoria o la confrontación siguiendo a la ultraderecha

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, durante una entrevista con Europa Press en la sede de la Delegación del Gobierno, en Palma, a 5 de agosto de 2025. - EUROPA PRESS

El delegado del Gobierno central en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que elija entre gestionar la crisis migratoria desde la colaboración y la coordinación con el resto de administraciones o seguir "por la senda que le marcan sus pactos con la ultraderecha de buscar la migración como una herramienta arrojadiza de confrontación".

En declaraciones a los medios este miércoles, Rodríguez, después de que la líder del Ejecutivo autonómico haya cuestionado el modo de calcular los criterios de capacidad de acogida, ha reprochado a Prohens que no acuda a conferencias sectoriales de Inmigración que convoca Madrid y que no aporte los datos requeridos a la administración autonómica en materia de menores acogidos.

"Hay unas conferencias sectoriales a las que el gobierno balear no ha acudido. Por tanto, lo primero, acudir a esos espacios de coordinación. En segundo lugar, si el gobierno de España pide datos reales de la acogida real que tenía Baleares, ¿por qué Baleares no ofrece los datos? Ha sido una de las cuatro comunidades que no ha ofrecido los datos. Que ofrezca los datos", ha insistido, al tiempo que ha acusado al Govern de "boicotear" el reparto de recursos económicos al mismo tiempo que reclama más aportaciones dinerarias.

Preguntado por el cálculo para fijar la capacidad de acogida de cada CCAA, el representante del Gobierno central en el archipiélago ha explicado que el resultado de tomar la población total en España, con un número global de migrantes no acompañados, y hacer la división. "Ese cociente a su vez se aplica sobre la población de Baleares. Y eso te da los 406", ha reiterado, insistiendo en que es un criterio objetivo.

Con estos datos, ha añadido, Baleares no estaría, como defiende el Ejecutivo autonómico al 1.000% de capacidad ni en disposición, por ahora de pedir la situación de contingencia migratoria, como avanzó ayer el Govern.