Denunciados en Eivissa cuatro conductores que dieron positivo en drogas

Policía Local de Eivissa - AYUNTAMIENTO EIVISSA

EIVISSA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Eivissa ha denunciado a cuatro conductores que dieron positivo en drogas en controles realizados este domingo en el municipio.

En estos dispositivos, según ha informado el Ayuntamiento de Eivissa, los agentes detectaron dos alcoholemias positivas, una administrativa y una penal.

Un conductor fue descubierto sin licencia para conducir y también se interpusieron tres denuncias contra vehículos que tenían la ITV caducada.

En ocho casos, los ocupantes de los turismos fueron multados por no llevar cinturones de seguridad y se tramitó una denuncia contra un conductor por carecer del seguro obligatorio.

Además, entre otros casos, un conductor fue denunciado al no haber realizado el curso de reeducación vial y otro por conducir sin tener un permiso válido en España.

Así, tres vehículos fueron inmovilizados y trasladados al depósito municipal.