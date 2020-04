Denunciados tres pasajeros en Ibiza por no justificar el motivo de su vuelo y no ser residentes en la isla

Se han levantado más de 10.000 actas administrativas por vulnerar el confinamiento en Baleares

PALMA DE MALLORCA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil impidió este miércoles la entrada en Ibiza a tres pasajeros, dos mujeres y un hombre, de un vuelo procedente de Madrid por no ser residentes en la isla, no presentar justificante de trabajo y no acreditar el motivo de su viaje.

Según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en Baleares, los tres viajeros fueron denunciados por desobediencia por incumplir las restricciones del estado de alarma y tuvieron que regresar a la península.

La Guardia Civil identificó este miércoles a más de 12.400 personas y 12.200 vehículos en los controles efectuados en las carreteras del archipiélago para evitar desplazamientos innecesarios en cumplimiento del decreto de estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Además, la Policía Nacional, junto con las Policías Locales, llevaron a cabo más de un centenar de controles también en Palma, Manacor, Ibiza, Ciutadella y Mahón.

MÁS DE 10.000 ACTAS ADMINISTRATIVAS POR VULNERAR EL CONFINAMIENTO

Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en coordinación con las Policías Locales del archipiélago, han levantado más de 10.000 actas administrativas por desobediencia en Baleares por vulnerar el confinamiento domiciliario durante el estado de alarma. Solo durante este miércoles se levantaron otras 540 actas.

A nivel nacional, las denuncias interpuestas superan las 571.800. La mayoría de casos se corresponden a personas que se encuentran en la vía pública sin causa justificada y que, además, no atienden a las reiteradas indicaciones de los funcionarios policiales de regresar a sus respectivos domicilios.

Asimismo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el apoyo de las Policías Locales, detuvieron durante este miércoles a ocho hombres en Mallorca, seis en Palma, uno en Manacor y otro en Pollença, por desobediencia a agentes de la autoridad por incumplir el decreto del estado de alarma.

SERVICIOS DE AUXILIO EN LAS RESIDENCIAS DE ANCIANOS

Por otra parte, en Menorca la Guardia Civil continúa realizando servicios de auxilio y de apoyo a las residencias de ancianos. Los agentes de Mahón se movilizaron este miércoles para recoger mascarillas sanitarias en Es Castell y entregarlas a la residencia de Sant Lluís, tras haberlo solicitado un responsable del centro.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha agradecido la colaboración de la ciudadanía durante estos días y ha insistido en que el confinamiento es nuestra máxima protección frente a la pandemia, además de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias.