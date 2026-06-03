Denuncian a 17 personas en un control de Palma por conducir sin carné, llevar drogas o conducir con auriculares

Control de la Policía Local de Palma en la calle Eusebi Estada. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha llevado a cabo un control en la calle Eusebi Estada, en el que ha denunciado a un total de 17 personas por, supuestamente, conducir sin haberse sacado el carné, llevar drogas o conducir con los auriculares puestos.

El dispositivo se organizó el pasado 28 de mayo a las 20.00 horas y allí se denunció penalmente a tres individuos por no haberse sacado nunca el permiso de conducir, por lo que se les imputa tres posibles delitos contra la seguridad vial, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

En cuanto a las infracciones relacionadas con la documentación vial, los policías han tramitado cinco denuncias por circular con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada, dos denuncias a conductores extranjeros por no haber canjeado su permiso de conducción de forma legal y una denuncia a un conductor que llevaba su permiso español caducado.

Igualmente, los agentes formularon una denuncia por conducir con los auriculares puestos y otra después de que uno de los conductores arrojara un resultado positivo en la prueba de etilometría, lo que supone una posible infracción por vía administrativa.

Además del control vial, el dispositivo intervino en el ámbito de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. En total, se levantaron cuatro actas, tres de ellas por tenencia de sustancias estupefacientes y una última por la intervención de objetos destinados al consumo de dichas sustancias.