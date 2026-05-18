Denuncian a 35 conductores en Palma por circular sin ITV, sin seguro o sin carné

La Policía Local de Palma levanta 35 denuncias en un control de tráfico en Camp Redó - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha interpuesto un total de 35 denuncias durante un control de tráfico realizado el pasado viernes en el barrio de Camp Redó, donde detectaron a conductores que circulaban sin la inspección técnica de vehículos (ITV), sin seguro o sin carné.

El dispositivo, que se llevó a cabo el pasado viernes, también se saldó con la retirada de siete vehículos que fueron trasladados al depósito municipal.

En concreto, ha informado el cuerpo municipal en un comunicado, se impusieron 23 denuncias por circular con la ITV caducada o sin pasar, 10 por no tener seguro de coche obligatorio y dos por infracciones de tráfico.

Asimismo, la Policía Local instruyó diligencias contra un conductor como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial, dado que no contaba con el correspondiente carné.

Durante el control, los agentes detectaron manchas de aceite de motor y garrafas volcadas en la calzada, por lo que llamaron a la empresa Emaya.

Parte de la factura de las tareas de limpieza se enviará al titular de una furgoneta desde la que supuestamente se vertió el líquido. El vehículo fue intervenido y enviado al depósito.