MÉS per Mallorca critica la "ola de agresiones fascistas" en Santa Maria

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, en rueda de prensa. - PARLAMENT - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha criticado públicamente este lunes una "ola de agresiones fascistas" en el municipio mallorquín de Santa Maria a raíz de las agresiones LGTBfóbicas que tuvieron lugar el sábado durante una verbena y de la aparición de pintadas antisemitas en las viviendas vinculadas a las activistas detenidas la semana pasada.

En un comunicado, la formación ha censurado la "impunidad" de los agresores "de extrema derecha" y ha considerado que esta "ola de agresiones" son indicadores de un "clima preocupante" en el que, a su juicio, "la extrema derecha actúa con impunidad".

El partido ha considerado que la Delegación del Gobierno en Baleares actuó con mayor rapidez tras las pintadas realizadas en varias inmobiliarias y ha considerado que no está mostrando la misma contundencia ante los hechos ocurridos este fin de semana.

En este sentido, ha reclamado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que dé explicaciones sobre la actuación policial de la semana pasada y que actúe "con firmeza para poner freno a la impunidad" de estos grupos.