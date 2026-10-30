Denuncian a un conductor por dar positivo en un control de alcoholemia después de volcar su coche en Palma

Vehículo volcado tras el siniestro en la calle Aragón. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor por dar positivo en un control de alcoholemia después de que su coche subiera a la mediana y acabara volcado sobre la calzada, a la altura del número 226 de la calle Aragón.

El cuerpo policial ha señalado en un comunicado que los hechos se produjeron durante la tarde del pasado martes, en un aparatoso accidente de tráfico sin heridos.

Según las investigaciones policiales y el testimonio del implicado, el hombre viajaba solo por el carril izquierdo en dirección al centro de Palma. Tras atravesar el cruce con la calle Ter, el conductor se distrajo y perdió el control del vehículo. Después de desviarse, colisionó contra la mediana y una señal vertical.

A consecuencia del choque frontal contra la señal, el coche volcó sobre su lateral derecho y quedó inmovilizado, de manera que el carril izquierdo se quedó bloqueado para la circulación.

Los agentes sometieron al conductor a un test de alcoholemia, en la que dio un resultado positivo de 0,48 de alcohol en aire espirado.

Al no superar el umbral penal, los policías tramitaron una denuncia por conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitido y otra por circular sin diligencia ni precaución.