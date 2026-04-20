Denuncian a un conductor ebrio tras chocar con el murete de protección de la rotonda flotante de Son Rapinya

Coche accidentado en la rotonda flotante de Son Rapinya. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor por, supuestamente, conducir bajo los efectos del alcohol y colisionar con un murete de protección de la zona peatonal de la rotonda de acceso a Son Rapinya, que hay sobre Vía de Cintura.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes, sobre las 07.45 horas, cuando una patrulla motorizada se dirigía a regular el tráfico en el acceso de un centro escolar y se encontró con un turismo accidentado.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que el vehículo se había salido de la vía y se había subido sobre el pequeño muro que separa la calzada de la zona peatonal, donde quedó inmovilizado.

La unidad dio aviso inmediato para que acudiera la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) al lugar de los hechos y, una vez se personaron estos agentes, la patrulla motorizada pudo continuar con su labor para regular el tráfico escolar.

La UVAC constató que el conductor había perdido el control del turismo hacia su derecha hasta colisionar contra la estructura de protección de la acera.

Los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas y, al ser sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,69 mg/l de aire espirado, cifra que duplica límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Por este motivo, se le comunicó su condición de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, al conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La Sala de Atestados instruyó las diligencias pertinentes, que se remitieron a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.