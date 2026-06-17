Denuncian a un conductor ebrio que circulaba en contra de dirección delante del cuartel de Sant Ferran

Cuartel de Sant Ferran de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre de 26 años por, supuestamente, conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol y en contra de dirección por una calle colindante con el cuartel de Sant Ferran.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de junio sobre las 06.30 horas, cuando dos policías se dirigían al aparcamiento exterior de las dependencias policiales, para coger un vehículo patrulla y observaron a un turismo que iba en sentido contrario por la calle Son Dameto.

En un comunicado, la Policía Local ha indicado que, ante esta grave infracción, los agentes detuvieron inmediatamente el vehículo y constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas.

Sometido a la prueba de etilometría de forma voluntaria, arrojó un resultado positivo de 0,71 mg/l de aire espirado, cifra que supera el umbral penal. Tras ser informado de su derecho a realizar una prueba de contraste en un centro sanitario, el investigado declinó el ofrecimiento.

Por todo ello, se informó al joven de su condición de investigado como posible autor de un delito contra la seguridad vial y le citaron para la celebración de un juicio rápido en la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia. Finalmente, el turismo fue retirado por la grúa al depósito municipal de Sa Riera.