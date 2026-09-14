Denuncian a un conductor en Palma que triplicaba la tasa de alcohol, chocó contra un semáforo e intentó huir

Coche accidentado tras chocar contra un semáforo en la calle Aragó de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre que, supuestamente, cuando conducía ebrio por las calles de Palma, derribó un semáforo y trató de darse a la fuga pero los daños en el coche se lo impidieron.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, alrededor de las 04.30 horas, en la confluencia de la calle Gabriel Maura con la calle Aragó, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Unidad Nocturna que actuó en el siniestro, en el que instruyó diligencias contra un hombre de 28 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida.

Según la inspección ocular de la vía y de los daños materiales, el accidente se produjo cuando el turismo circulaba por la calle Gabriel Maura y se disponía a girar hacia la izquierda para incorporarse a la calle Aragó.

Durante la maniobra, el conductor perdió el control y colisionó con la parte delantera derecha del vehículo contra el semáforo que estaba a la altura del número 40. Tras la colisión, el conductor intentó abandonar el lugar de los hechos de forma inmediata.

Sin embargo, la violencia del impacto provocó una grave avería mecánica, con afectación directa en la rueda delantera derecha y en el sistema de dirección, además de roturas en el parachoques, la aleta y la puerta. Esto imposibilitó que continuara la marcha, por lo que el turismo quedó inmovilizado frente al número 41 de la calle Aragó.

Al detener el vehículo, los policías constataron que el conductor presentaba síntomas evidentes de haber ingerido bebidas alcohólicas. Sometido a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,84 mg/l de aire espirado, cifra que triplica el límite administrativo permitido y supera el umbral penal.

Ante tales evidencias, los agentes informaron al varón de su condición de investigado por un presunto delito contra la seguridad vial. La Sala de Atestados tramitó las diligencias correspondientes para remitirlas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.