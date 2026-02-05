Denuncian a un hombre por volar un dron sin permiso para seguir la salida de la Challenge Ciclista

Agentes de la Guardia Civil del Equipo Pegaso. - GUARDIA CIVIL

PALMA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha propuesto para sanción al piloto de un dron que trataba de seguir la salida de la competición Challenge Ciclista Mallorca 2026, por no disponer de las autorizaciones como operador para esta actividad.

Los hechos se remontan al pasado domingo, cuando agentes del Instituto Armado detectaron e identificaron en el paseo Marítimo de Palma, al piloto de dron que había despegado en la zona de salida de la prueba.

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha explicado que requirieron al responsable del dron la documentación preceptiva para acreditar la legalidad del vuelo en dicha ubicación pero comprobaron que no disponía de la autorización correspondiente para operar en una zona afectada por la Restricción al Vuelo Fotográfico delimitada por el Ministerio de Defensa, ya que no había hecho la comunicación previa obligatoria al Ministerio del Interior para operar drones en entornos urbanos.

Al mismo tiempo, tampoco contaba con la autorización previa de la autoridad aeronáutica competente, que era obligatoria al encontrarse en una zona que está dentro del ámbito de servidumbre aeronáutica del Aeródromo de Son Bonet.

La Guardia Civil ha recordad que el incumplimiento de la normativa aeronáutica vigente en materia de drones puede conllevar "graves consecuencias administrativas", y en su caso penales, especialmente cuando las operaciones se realizan en entornos con restricciones específicas o en proximidad de infraestructuras críticas y eventos de relevancia pública.