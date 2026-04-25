Denuncian la instalación de un puesto de "exaltación franquista" dedicado a Millán-Astray en una feria en Porreres

MÉS per Mallorca denuncia la instalación de un puesto de "exaltación franquista" dedicado a Millán-Astray en Porreres - MÉS PER MALLORCA

PALMA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha denunciado públicamente la instalación de un puesto de "exaltación franquista" dedicado del fundador de la Legión José Millán-Astray en la Fira de la Gent Gran de Porreres.

Los ecosoberanistas, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, han considerado que se trata de "una vergüenza democrática intolerable".

"El PP blanquea y normaliza el franquismo de la mano de la extrema derecha. Exigimos responsabilidades políticas inmediatas", han subrayado.

La publicación va acompañada de una imagen en la que se puede observar un puesto de la Fira de la Gent Gran ataviada con varias banderas de España y en una de ellas se puede leer el nombre de Millán-Astray.

Sobre las mesas y colgados de una carpa de color blanco hay varios objetos e imágenes de características militares. Además, dos hombres vestidos con uniformes castrenses flanquean el puesto.

La Fira de la Gent Gran, celebrada este sábado en Porreres, es una iniciativa organizada por el Consell de Mallorca dedicada a fomentar la participación de las personas mayores.

El programa, según ha informado la institución insular, incluye talleres de baile, actividades físicas como zumba, talleres de 'neules', un torneo de 'truc', la proyección del documental 'Cien libros juntas', un espectáculo circense, conciertos de coral y conferencias sobre salud y bienestar.

También incluye varias paradas de asociaciones y entidades que exponene sus actividades y servicios, entre ellas la dedicada al fundador de la Legión.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la alcaldesa de Porreres, Maria Agnès Sampol, tenían previsto asistir este sábado a la feria.