Denuncian a un joven en Palma por conducir ebrio, con la ITV caducada y sin seguro

Navaja intervenida a uno de los pasajeros del vehículo. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven de 22 años por, presuntamente, conducir un vehículo bajo los efectos del alcohol, sin la ITV vigente y sin seguro.

Los hechos ocurrieron sobre las 04.15 horas del pasado miércoles, cuando una patrulla observó que un coche se saltaba un semáforo en rojo en la avenida de Alemania, según ha explicado la Policía Local de Palma en un comunicado.

Ante esta infracción, los agentes dieron el alto al conductor pero este ignoró las señales policiales y continuó su marcha. Finalmente, los policías lograron interceptar el turismo en la calle General Riera.

Al solicitar la documentación correspondiente, comprobaron que el conductor circulaba con la ITV caducada y sin el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.

Durante la intervención, los agentes apreciaron que el joven presentaba síntomas evidentes de haber consumudo alcohol. Al someterle a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,47 mg/l de aire espirado, cifra que supone una infracción administrativa. Por todo ello, formularon diversas denuncias y el vehículo fue retirado con grúa al depósito municipal.

Por otro lado, los policías identificaron a los otros tres ocupantes que viajaban en el turismo. Al realizar un cacheo superficial, los agentes localizaron a uno de ellos, otro joven de 22 años, una navaja de grandes dimensiones escondida entre la ropa. El arma fue intervenida y se le denunció por infringir la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.