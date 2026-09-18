Denuncian a un menor en Palma por montar en bici ebrio y lesionar a una persona en patinete tras un choque

Agentes de la Policía Local de Palma junto a un grupo de jóvenes en el paseo marítimo de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un menor de edad por, supuestamente, conducir una bicicleta bajo los efectos del alcohol y ocasionar un choque frontal con una persona que iba en patinete por el carril bici.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre, sobre las 22.10 horas, en la avenida de Gabriel Roca --paseo Marítimo--, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

El accidente se produjo cuando el ciclista cruzó la calzada desde el otro extremo de la calle e invadió de forma "negligente y repentina" el carril bici en sentido contrario a la marcha.

Según manifestaron un testigo presencial y la persona afectada, el menor iba haciendo un caballito --circular con la rueda delantera de la bicicleta levantada-- y, al adentrarse en el carril reservado, embistió frontalmente al vehículo de movilidad personal (VMP) que circulaba de manera correcta en dirección a Portopí. Por su parte, el joven alegó que la rueda se le giró en el bordillo antes de colisionar contra el patinete.

A consecuencia del choque frontal, el conductor del patinete sufrió una fuerte lesión en el pie que le impedía moverlo y el afectado tuvo que ser asistido por una ambulancia solicitada por la patrulla para trasladarle a un centro médico con una posible fractura y diversas contusiones.

Los agentes sometieron al joven a la prueba de etilometría, en la que el menor de edad arrojó un resultado positivo de 0,66 mg/l de aire espirado. Al no tratarse la bicicleta de un vehículo a motor, la infracción se tramita por la vía administrativa, de modo que se formularon denuncias por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y por conducción negligente con resultado de accidente. La UVAC concluyó el atestado para depurar las posibles responsabilidades derivadas del accidente.