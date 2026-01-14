Denuncian a una mujer por conducir ebria, con un carné retirado por un juez y provocar un accidente en Palma

Coche de la mujer denunciada por conducir ebria y sin carné por Son Espanyolet. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a una mujer de 42 años y nacionalidad rusa por, supuestamente, conducir su vehículo con una tasa de alcoholemia superior a la permitida, con un carné cancelado por un tribunal y provocar un accidente en la barriada de Son Espanyolet.

Los hechos ocurrieron la tarde del pasado sábado, en la calle Contestí, cuando se solicitó una patrulla por un accidente de tráfico, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

A su llegada, los agentes encontraron a la conductora que intentaba abandonar el lugar tras haber colisionado con un vehículo estacionado.

La mujer presentaba síntomas evidentes de embriaguez y, al ser sometida a la prueba de etilometría, arrojó un resultado positivo de 0,66 mg/l, una tasa que supera el límite penal, establecido en 0,60 mg/l. Además, se constató que tenía el permiso de conducir suspendido por sentencia judicial.

La Policía Local confeccionó el correspondiente atestado de tráfico, se instruyeron las diligencias penales por dos presuntos delitos contra la seguridad vial y las remitió al juzgado. Por su parte, el vehículo quedó inmovilizado en el lugar por los daños sufridos.