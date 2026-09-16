Denuncian en las Pitiusas un "goteo incesante" de expedientes contra trabajadores para evitar pagar despidos

Archivo - Imagen de archivo de un trabajador de un hotel - JCYL - Archivo

EIVISSA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicado CCOO en las Pitiusas ha denunciado el "goteo incesante" de expedientes disciplinarios registrados desde mediados de agosto, coincidiendo con la finalización de la campaña turística.

En un comunicado, el sindicato ha asegurado que está contabilizando una media de entre dos y tres sanciones diarias "dirigidas a desmantelar las plantillas sin abonar un euro en indemnizaciones".

El impacto, según ha afirmado, está siendo "especialmente devastador" en el sector de la hostelería, aunque se está expandiendo también a otros sectores. "Muchas empresas están recurriendo a la ingeniería sancionadora en lugar de tramitar los despidos objetivos, despidos improcedentes que, por ley, corresponden eludiendo así sus responsabilidades económicas", ha explicado CCOO.

Según el sindicato, el objetivo de las empresas es forzar el despido disciplinario dejando al trabajador sin indemnización y totalmente desprotegido. Además, el proceso se ejecuta de manera rápida. Así, CCOO ha afirmado que, desde agosto, muchos empleados están recibiendo amonestaciones consecutivas por motivos absurdos o desproporcionados.

Además, las empresas se "aprovechan" de que estas sanciones no se impugnan por miedo al conflicto o por falta de tiempo, fabricándose un "historial delictivo" que justifica el despido en unas semanas.

Según CCOO, existe una voluntad clara de las empresas de reducir personal tras los meses más fuertes del verano. "No estamos ante casos aislados de mala conducta; estamos ante una estrategia patronal masiva para limpiar plantillas gratis en Eivissa y Formentera al acabar el verano. Recibir dos o tres sanciones al día en nuestros locales demuestra que se están persiguiendo objetivos de recorte económico criminalizando a los trabajadores", han denunciado.

El sindicato ha lanzado una serie de consejos a trabajadores afectados, como escribir en la carta de sanción 'no conforme', añadir la hora y fecha para asegurar el plazo para reclamar o exigir una copia firmada y sellada.

Según ha aconsejado también, las sanciones siempre hay que impugnarlas para evitar que se acumulen en expedientes disciplinarios, especialmente si van precedidas de un periodo de alegaciones corto.