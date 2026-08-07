La depuradora del aeropuerto de Eivissa aboca aguas fecales al Parque Natural de ses Salines, según ecologistas

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EIVISSA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La depuradora del aeropuerto de Eivissa aboca aguas fecales al Parque Natural de ses Salines con valores hasta 17 veces por encima del límite legal, según ha denunciado este viernes la Alianza por el Agua.

En un comunicado, la entidad ha explicado que han analizado cuatro muestras entre junio y julio que evidencian incumplimientos de la normativa sobre depuración, con contaminación fecal incompatible con su uso para regar zonas verdes del aeropuerto.

Entidades sociales, ecologistas y asociaciones de vecinos han denunciado en la sede del Institut d'Estudis Eivissencs los vertidos de aguas residuales de la depuradora del aeropuerto al torrente de sa Font, que desemboca en el Parque Natural.

La denuncia, en concreto, se basa en resultados de cuatro campañas de muestreo realizadas entre el 12 de junio y el 22 de julio por un laboratorio autorizado por la Conselleria de Salud.

Los resultados evidencian incumplimientos sistemáticos en dos frentes, de un lado, los valores límites de emisión establecidos por el Real decreto 509/1996, y los parámetros de calidad exigidos por el Real decreto 1620/2007 para la reutilización de aguas depuradas en el riego de zonas verdes.

Las entidades han señalado que, desde el punto de vista ambiental, los incumplimientos detectados son especialmente graves. El Real Decreto fija unos límites máximos para los parámetros de contaminación orgánica y sólidos en suspensión y la depuradora del aeropuerto superó estos límites en todas las campañas realizadas.

El valor máximo se registró el 8 de julio, superando 17 veces el límite establecido.

Además, en los cuatro muestreos realizados los niveles de E.coli superaron los valores límites, suponiendo hasta 12 veces el máximo permitido, repitiéndose estos niveles en todas las muestras tomadas.

Las entidades han alertado de que, debido a que la depuradora vierte en el torrente que desemboca a Es Codolar, hay un riesgo real de que estas aguas con alta carga fecal lleguen a la zona de baño, con un potencial riesgo para la salud de los bañistas y un posible incumplimiento de la normativa sanitaria de calidad de las aguas de baño.

Así, han reclamado que se evalúe la suspensión cautelar de la reutilización por riego hasta que se garantice la calidad del agua y que las administraciones competentes realicen controles urgentes de la calidad de las aguas de baño.

Según han insistido, no se trata de un incidente puntual, sino de un problema estructural de funcionamiento o de capacidad insuficiente de la depuradora y no de una avería temporal.

También han recordado que el GEN, recientemente, ha pedido a la Guardia Civil que investigue el suministro de agua potable de la instalación.