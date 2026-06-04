El derrame de una carga de cartón obliga a cerrar el túnel de Sóller de forma temporal

El derrame de una carga de cartón ha obligado a cerrar el túnel de Sóller de forma temporal, aunque ya ha sido reabierto.

El servicio de Carreteras de Mallorca, en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, ha indicado que los operarios se han desplazado hasta el lugar para solucionar el incidente.

Durante el tiempo que han estado retirando todos los restos de cartón que había esparcidos sobre la calzada el túnel ha permanecido cerrado al tráfico.

Sobre las 13.40 horas, el departamento de Carreteras del Consell de Mallorca ha informado de la reapertura del túnel una vez solventado el incidente.