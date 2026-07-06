Desahucian a dos personas mayores en Inca

Desahucian a un hombre de 77 años en Inca - EUROPA PRESS

PALMA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido desahuciadas este lunes de la vivienda en la que residían en el municipio de Inca, en una zona cercana al Puig de Santa Magdalena.

Stop Desahucios Mallorca ha informado que el lanzamiento se ha ejecutado esta mañana y que en la finca vivían un hombre de 77 años y otra persona, también de edad avanzada.

Según esta plataforma, el abogado del afectado ha presentado un escrito a los juzgados solicitando la suspensión del desahucio o que pidiera al Govern aplicar la mediación para ofrecer una alternativa.

No obstante, han lamentado, el juzgado "no se ha leído el escrito" y la comisión judicial ha actuado sin la letrada de la Administración de Justicia, una cuestión, a su entender, que "no se ajusta a derecho".

Desde Stop Desahucios han señalado que el afectado era inquilino de una finca cuya hipoteca fue ejecutada por impago de uno de los propietarios y, después, el banco vendió la finca a un familiar del arrendador.

Además, han asegurado que nunca se juzgó la validez del contrato de alquiler ni el importe de la reforma que realizó el afectado y que este último no tiene alternativa habitacional.