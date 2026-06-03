Desahucian a un hombre de 68 años en Marratxí

Archivo - Piso pendiente de desahucio - JPEG/EUROPA PRESS

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha sido desahuciado este miércoles de la vivienda en la que ha residido toda su vida en el Pont d'Inca, en Marratxí.

Stop Desahucios Mallorca ha informado que el lanzamiento se ha ejecutado este mediodía. Según esta plataforma, el inquilino tenía un contrato de renta antigua subrogado de sus padres, ya que se trataba de una vivienda para trabajadores municipales.

Así, ha explicado que existe un protocolo para pasar de esta vivienda a otra del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) pero que el afectado no ha entrado "porque no lo han encontrado en casa y porque tiene una vivienda".

No obstante, desde la plataforma han sostenido que el inquilino no tiene otra alerternatia habitacional y que posee el 1,5 por ciento de un inmueble que recibió por herencia en el que no puede residir.

A su entender, el Ayuntamiento de Marratxí ha ejecutado este desahucio por orden judicial "en situación de indefensión, sin alternativa y vulnerando los derechos de este inquilino". Además, han criticado, la notificación del lanzamiento se hizo "con muy poco tiempo".