Los desahucios caen un 80% en Baleares durante el primer trimestre de 2026

Archivo - Varias personas durante una manifestación por la vivienda, a 15 de junio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año en Baleares ha caído un 80,1% respecto al mismo periodo de 2025.

Si el año pasado fueron 272 lanzamientos, este han sido 54, según los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Esto supone que se practicaron 4,4 desahucios por cada 100.000 habitantes en el archipiélago, una cifra por debajo de la media nacional, que se sitúa en los 8,2.

Por tipología de lanzamiento, dos fueron por ejecución hipotecaria (-88,2%), 48 fueron por el impago del alquiler (-80,7%) y los cuatro restantes fueron por otros motivos (-33,3%), según se desprende del informe 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales'.

Por lo que respecta a la ocupación ilegal de viviendas, durante el primer trimestre de 2026 Baleares ha sumado 17 juicios verbales por este motivo, un descenso interanual del 54,1%.

DATOS NACIONALES

En el conjunto de España, el CGPJ ha contabilizado 4.005 lanzamientos en los tres primeros meses del año, lo que supone un descenso del 45,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Los más numerosos fueron los derivados del impago del alquiler, que representaron el 64,9% del total y que se redujeron en un 53,9% con respecto a 2025, hasta los 2.600; mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias supusieron el 24,24% y mostraron una disminución interanual del 18,3%.

El 23% del total de lanzamientos practicados en España se efectuaron en Cataluña que, con 921, fue la comunidad autónoma con un mayor número de ellos. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 741; Andalucía, con 616 y Madrid, con 582.

En cuanto a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es decir, por impago del alquiler, la Comunidad Valenciana aparece en el primer lugar, con 513 practicados en el trimestre, el 19,7% del total. Le siguen Cataluña, con 489; Madrid, con 454 y Andalucía, con 355.

Los lanzamientos derivados de otras causas que se practicaron en el primer trimestre del año fueron 434, un 13,4% menos que en el mismo periodo de 2025.

En materia de ocupación ilegal, en España han ingresado 460 juicios verbales, un 22,3% menos que el año anterior. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 94, que representan el 20,43% del total nacional. Le siguieron, Cataluña, con 88, y la Comunidad Valenciana, con 64.