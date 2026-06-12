Los desalojados por el incendio de Magaluf podrán regresar a sus casas a partir del lunes

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha estimado que las decenas de personas que han sido desalojadas del edificio de Magaluf en el que el jueves se produjo un incendio mortal podrán regresar a sus casas a partir del próximo lunes.

De este modo se ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación antes del minuto de silencio de los dos fallecidos que, en presencia de las autoridades de Baleares, se ha guardado este viernes frente al Ayuntamiento.

Amengual agradecido la solidaridad de los empresarios y los vecinos de Calvià que han puesto a disposición de los afectados diferentes soluciones habitacionales, ya sea en hoteles o apartamentos.

"La cosa está más que solucionada, si no se pueden quedar en el hotel en el que están ahora se quedarán en otro. Hay mucha gente que ha ofrecido alojamiento a todo el que lo pueda necesitar y estarán cubiertos todo el tiempo que haga falta", ha subrayado.

En paralelo, ha apuntado, los técnicos municipales están trabajando para asegurar que la estructura del edificio afectado mantiene las condiciones necesarias de seguridad. De confirmarse, la idea es que los vecinos regresen a sus viviendas lo antes posible, previsiblemente a partir del próximo lunes.

No será así en las tres viviendas que se vieron más dañadas, que son el apartamento número 33, donde se originó el fuego, junto con el 23 (situado justo enfrente) y el 43 (en la planta superior). Estas, ha dicho el alcalde, necesitarán un plazo más largo de tiempo para poder volver a estar en condiciones de habitabilidad.

Preguntado acerca del avance de la investigación de la Guardia Civil, Amengual ha hecho un llamamiento a la prudencia y la paciencia para conocer las causas del incendio e identificar a las dos víctimas mortales.

UN MINUTO DE SILENCIO

Las autoridades de Baleares han guardado este viernes un minuto de silencio en memoria de las dos personas, un hombre y una mujer, que fallecieron en el incendio ocurrido en un edifico de Magaluf (Calvià).

"Nuestras condolencias para estas dos personas que perdieron la vida en este trágico incendio y nuestro apoyo a sus familiares y conocidos. También desear la recuperación de la única persona que sigue hospitalizada", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación la presidenta del Govern, Marga Prohens.

La líder autonómica, además, ha vuelto a agradecer el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de los servicios de emergencias. "Siempre dan lo mejor de ellos mismos. Se han puesto en riesgo para salvar vidas y como ciudadanos debemos hacerles llegar un agradecimiento inmenso", ha apuntado.

Al minuto de silencio han asistido el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. También representantes de la Guardia Civil, los Bomberos de Mallorca o la Policía Local, así como de la coorporación local.

El incendio se inició a las 05.23 horas del jueves, momento en el que entró la llamada del servicio de emergencias 112 comunicando la existencia de fuego en la tercera planta del inmueble.

Dos personas, un hombre y una mujer, fueron hallados sin vida. Otras 29 personas con edades comprendidas entre los 16 y los 78 años fueron atendidas por los servicios sanitarios. De este grupo, 25 dados de alta en el lugar, mientras que cuatro personas fueron derivadas a centros hospitalarios.

Tres de ellas ya han recibido el alta hospitalaria y la cuarta, una mujer de unos 77 años que fue la que salió peor parada, se encuentra estable en las urgencias del Hospital Son Llàtzer.