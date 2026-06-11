Desalojan unos apartamentos y atienden a 5 heridos leves por inhalación de humo en un incendio en Eivissa

EIVISSA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo tras un incendio declarado en un apartamento de Eivissa, que ha tenido que ser desalojado.

Según ha informado el SAMU 061, a las 00.42 horas se ha recibido un aviso por incendio en el edificio Gémini de Playa d'en Bossa.

Hasta el lugar han acudido la Guardia Civil, los bomberos y tres ambulancias del 061, siendo necesario desalojar todo el edificio.

Al llegar la UVI móvil han valorado a cinco afectados con síntomas de inhalación de humo. Estas personas se encontraban en estado leve y no han precisado traslado al hospital.