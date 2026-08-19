Desarrollan una metodología de control natural de la vegetación mediante el pastoreo con asnos de raza mallorquina. - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La investigación aplicada impulsada por el actual Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera de Baleares (Irfap) continúa generando resultados sobre el territorio y un proyecto iniciado en 2015 por una de las entidades predecesoras del Instituto ha permitido desarrollar una metodología de control natural de la vegetación mediante el pastoreo con asnos de raza mallorquina, que se ha aplicado en diferentes lugares de Mallorca.

En 2015, Semilla -entidad integrada posteriormente en el Irfap-, la Fundación Natura Parc y la Universitat de les Illes Balears (UIB) pusieron en marcha un proyecto pionero para estudiar el uso de animales de pastoreo, especialmente asnos de raza mallorquina, como herramienta natural para el control de la biomasa vegetal en espacios de interés ambiental.

El objetivo del estudio era determinar si estos animales podían contribuir a reducir de forma sostenible la acumulación de vegetación combustible, disminuir la necesidad de intervenciones mecánicas y ayudar a prevenir los incendios forestales.

Los resultados demostraron que el pastoreo con asnos de raza mallorquina permitía reducir en un 52 por ciento la biomasa aérea del carrizo (Ampelodesmos mauritanica), una de las especies más abundantes e inflamables de los bosques de las Islas y que favorece la propagación de los incendios.

A partir de esta experiencia se desarrolló un trabajo académico en la UIB. Los resultados obtenidos también fueron publicados internacionalmente por el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos (Ciheam), hecho que contribuyó a difundir el potencial de los équidos en la gestión sostenible del territorio mediterráneo.

Los investigadores concluyeron que esta metodología no solo era útil en las franjas de protección contra incendios, sino también en otros espacios de interés ambiental, como torrentes, zonas próximas a viviendas y entornos periurbanos.

Esta metodología de gestión de la vegetación mediante el pastoreo con asnos se ha aplicado durante los últimos años en diferentes municipios de Mallorca, como Capdepera, Santa Eugènia o Sóller, tanto para reducir la biomasa y contribuir a prevenir incendios forestales como para mantener espacios de interés ambiental.

Actualmente, una de estas actuaciones se desarrolla en Sóller, donde el Ayuntamiento ha ampliado este verano su programa de limpieza natural de los torrentes con doce asnos procedentes de Natura Parc.

Los animales contribuyen a controlar la vegetación de los cauces de los torrentes, facilitan las labores posteriores de mantenimiento y reducen la necesidad de utilizar maquinaria, con la consiguiente disminución del impacto ambiental.

El conseller Simonet ha destacado que esta actuación demuestra el valor de la investigación aplicada y la importancia de generar conocimiento que después pueda trasladarse al territorio.

"El trabajo iniciado hace más de una década ha contribuido a validar alternativas sostenibles para gestionar los espacios naturales y, al mismo tiempo, a destacar una raza autóctona como el asno mallorquín", ha indicado.

Simonet también ha subrayado que la investigación pública es una herramienta esencial para anticipar necesidades y ofrecer alternativas sostenibles a las administraciones y a los gestores del territorio.

Esta experiencia constituye un ejemplo de cómo la investigación aplicada puede dar respuesta a retos ambientales reales. El conocimiento generado por los equipos que hoy forman parte del Irfap ha contribuido a poner en valor una herramienta de gestión basada en procesos naturales, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, vinculada además a la conservación de la raza autóctona del asno mallorquín.

La recuperación de estas prácticas tradicionales, avaladas por la evidencia científica, ofrece una alternativa para mantener los torrentes, reducir el riesgo de incendios y mejorar la gestión de los espacios naturales de Baleares.