Desarticulado un grupo criminal que agredía y amenazaba a vendedores ambulantes que impedían robos a turistas

Agente de la Policía Nacional en Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal integrado por siete personas por supuestamente amenazar, coaccionar y agredir a vendedores ambulantes que intentaban impedir robos a turistas en Playa de Palma.

Los hechos se remontan al pasado mes de mayo, cuando varios vendedores ambulantes manifestaron que un grupo de personas se dedicaban a amenazarles y agredirles cuando les recriminaban o impedían que robasen a turistas en la zona de Playa de Palma.

A partir de reuniones con los representantes del colectivo de senegaleses y de denuncias recibidas por sus integrantes, además de las manifestaciones de turistas víctimas de robos, el Grupo de Policía Judicial inició una investigación para identificar a los presuntos autores.

Según las pesquisas, los sospechosos abordaban a turistas, que podían ser víctimas potenciales, camuflándose entre los vendedores ambulantes llegando a cometer los robos con violencia utilizando elementos peligrosos.

En ese momento los miembros del colectivo actuaban para auxiliar a las víctimas reprochando a los presuntos autores lo que estaban haciendo e intentando impedir los robos.

La respuesta de los investigados contra los miembros del colectivo fue violenta, con amenazas, coacciones y agresiones.

Algunos de los presuntos agresores llegaron a morder y apuñalar a las víctimas.

Los investigadores identificaron a los presuntos autores y una vez conocida su identidad, se organizaron diferentes dispositivos con el Grupo Operativo de Respuesta de la Brigada de Seguridad Ciudadana, en horario nocturno al ser la franja de actuación de éste grupo criminal.

Los agentes detuvieron a varios integrantes del grupo como presuntos autores de los delitos de amenazas, coacciones, lesiones e integración en grupo criminal, siendo encartados un total de siete miembros.

La autoridad judicial decretó diferentes órdenes de alejamiento de Playa de Palma para los detenidos.

Según ha informado la Policía, la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, a través del abogado de la asociación, se personará como acusación popular en el procedimiento.