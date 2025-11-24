Desarticulan dos domicilios utilizados para la prostitución en Ibiza

IBIZA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Antoni y la Policía Nacional de Ibiza han llevado a cabo un dispositivo conjunto y han desarticulado dos viviendas donde se ejercía la prostitución, una situada en el núcleo urbano de Sant Antoni y otra en la zona de Sant Rafel.

Según ha informado el Ayuntamiento de Sant Antoni, en la inspección realizada en el domicilio de Sant Antoni los agentes constataron la existencia de actividad de prostitución, con pagos efectuados tanto en metálico como mediante datáfono.

En el interior del inmueble, fueron identificadas dos trabajadoras sexuales y un cliente. En esta vivienda, se han realizado tres inspecciones previas en 2025 por parte de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Ibiza.

Por su parte, en la vivienda localizada en las afueras del casco urbano de Sant Rafel, se comprobó igualmente que se estaba llevando a cabo la actividad de prostitución.

En este operativo se identificó a tres trabajadoras, quienes manifestaron realizar los servicios de manera voluntaria y a cambio de dinero, aceptando pagos en metálico y por datáfono. Todas las trabajadoras identificadas son de nacionalidad extranjera.

Estos dispositivos se enmarcan dentro de las actuaciones conjuntas entre cuerpos policiales, coordinadas directamente por las Jefaturas de la Policía Local de Sant Antoni y de la Policía Nacional, con el objetivo de reforzar la vigilancia y controlar actividades ilícitas en el municipio.

En el operativo participaron agentes no uniformados de la UCRIF de la Policía Nacional, así como agentes de paisano de la Policía Local de Sant Antoni.

La regidora de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha agradecido el trabajo realizado por los agentes y ha destacado la importancia de la coordinación entre administraciones para garantizar la convivencia y el cumplimiento de la normativa.

Tras las actuaciones, el departamento de Actividades del Ayuntamiento de Sant Antoni procederá a la apertura de los expedientes administrativos correspondientes. Por su parte, desde la Comisaría de la Policía Nacional se iniciarán las oportunas actuaciones administrativas de las personas identificadas.