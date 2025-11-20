Desciende en Baleares el número de niños que tiene teléfono móvil

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 65,6% de los menores de 10 a 15 años de Baleares usa teléfono móvil, lo que supone 3,2 puntos menos que en 2024, según la 'Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los Hogares' del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los datos del INE, el 96,5% de los menores de entre 10 y 15 años ha usado Internet en los últimos tres meses, mientras que el 98% ha usado un ordenador en los últimos 90 días.

La encuesta indica, por otra parte, un aumento del uso habitual de Internet entre las personas mayores de 75 años. Así, el 49,7% lo usa semanalmente y el 26,8% lo usa varias veces al día.

A nivel nacional, el 67,9% de los menores de 10 a 15 años usa teléfono móvil, lo que supone 1,7 puntos menos que en 2024. Los mayores descensos en el uso del teléfono móvil se observan en las edades de 10 y 11 años, con bajadas de 3,7 y 4 puntos, respectivamente, respecto a 2024.

Los resultados definitivos de este estudio anual muestran que, en cambio, el 96,9% de los menores usaba ordenador, 1,1 puntos más que en 2024; y el 96,5% navegaba por Internet, 0,5 puntos más.

La encuesta --realizada del 31 de marzo al 13 de julio-- revela también que el 37,9% de las personas de 16 a 74 años han utilizado alguna herramienta de Inteligencia Artificial Generativa (IA). El 39,9% de los hombres utiliza herramientas de IA frente al 35,9% de las mujeres.

Respecto a las habilidades digitales, el 66,5% de las personas de 16 a 74 años las posee básicas o avanzadas, 0,3 puntos más que en 2023 (último año con información sobre estas habilidades). La diferencia por sexo entre hombres y mujeres asciende a 3,2 puntos, en comparación con los 0,6 puntos de 2023.

En relación con el equipamiento tecnológico, el 99,7% de los hogares con al menos un miembro entre 16 y 74 años cuenta con algún tipo de teléfono (fijo y/o móvil) y el 49,0% con ambos; un 0,3% dispone únicamente de fijo y un 50,3% exclusivamente teléfono móvil.

Asimismo, el 83,8% de los hogares tiene algún tipo de ordenador (de sobremesa, portátil, tablet, etc.), 0,8 puntos más que en 2024; y el 97,4% disponía de acceso a Internet por banda ancha fija y/o móvil (frente al 96,8% en 2024). Del total, el 86,8% cuenta con conexión de banda ancha fija (fibra óptica, cable, ADSL, etc.), mientras que el 10,7% accede únicamente a través de conexión móvil (3G, 4G o 5G).

En este contexto, el estudio señala que el 96,3% de las personas de 16 a 74 años utilizó Internet en los tres últimos meses (0,5 puntos más que en 2024) y el 92,5% lo usó diariamente (1,0 puntos más).

Por su parte, el 59,6% compró por Internet en los tres últimos meses por motivos particulares, 2,9 puntos más que en 2024. El 96% de las personas de 16 a 74 años realizó alguna actividad relacionada con la comunicación, el 87,9% con la información y el 74,7% con la banca por internet.