1079349.1.260.149.20260419113946 Descubren en su casa en Palma más de 400 plantas de marihuana y asegura que es para consumo propio. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por ocultar en su vivienda dos plantaciones de marihuana con más de 400 ejemplares.

Según han indicado en nota de prensa, el pasado miércoles, agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Policía Nacional llevaron a cabo la fase de explotación de una investigación que se inició al conocer que se estaría cultivando marihuana en un domicilio a las afueras de Palma. En dicha vivienda presuntamente, se cultivaba, elaboraba y preparaba marihuana para su posterior venta y distribución.

Los policías comprobaron que que los presuntos autores, efectivamente, tenían dos plantaciones de marihuana y diferentes enseres para el cultivo. Por ello, los policías nacionales, tras solicitar y obtener autorización judicial, accedieron a la casa el pasado miércoles.

En el registro, los agentes encontraron más de 400 plantas de marihuana en diferentes estados de crecimiento. Tenían una instalación dividida en tres estancias y especializada para el cultivo de las plantaciones.

Además, la instalación eléctrica que se utilizaba era ilegal y contaba con cámaras que vigilaban el domicilio. También se intervinieron más de 1.000 euros.

Los policías del Grupo II de Estupefacientes hallaron compresores de aire y otros aparatos para que el cultivo de la plantación fuera fructífero.

El hombre, por su parte, alegó a los agentes que toda la plantación era para autoconsumo y no para su posterior venta.

El varón y la mujer fueron detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico. Además de los agentes del Grupo II de Estupefacientes de la UDYCO, también participaron policías de la Unidad de Prevención y Reacción y de Guías Caninos.