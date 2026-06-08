Descubren una gran plantación de marihuana durante un desalojo de una vivienda en Son Servera - GUARDIA CIVIL

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incautado una gran plantación de marihuana durante el desalojo de una vivienda situada en Son Servera y ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves cuando la Guardia Civil prestó apoyo a una comitiva judicial para el desalojo de un chalé ocupado, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Los agentes descubrieron en el interior de la vivienda una gran cantidad de plantas de marihuana, así como instrumentos para su cultivo y conservación. En total, la droga alcanzaba un peso de 78,7 kilos.

Tras el hallazgo, la Guardia Civil detuvo a dos hombres de 73 y 51 años de edad por supuestamente haber transformado la vivienda en un centro de cultivo con enganche ilegal a la luz.