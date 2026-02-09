Descubren una plantación de marihuana en una nave industrial de sa Indioteria tras una discusión de pareja

Dos agentes frente a un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre y una mujer por, presuntamente, cultivar marihuana en una nave industrial de la barriada palmesana de sa Indioteria y que encontraron porque se pelearon.

El pasado jueves, alrededor de las 16.30 horas, varias patrullas se dirigieron a una calle de este barrio por "una acalorada discusión entre una pareja".

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que los agentes se encontraron a la mujer, al lado de la puerta del edificio, y esta les relató que el hombre le había quitado su teléfono móvil por celos, forcejearon para que le devolviera el terminal y, en una segunda pelea, el móvil cayó al suelo.

Por su parte, el varón aseguró que a la mujer también le entró un ataque de celos y le golpeó con puñetazos, patadas y manotazos, mientras que el trató de protegerse de la agresión.

En el momento en que los agentes hablaban con la pareja, percibieron un fuerte olor a marihuana que provenía de la nave que estaba con la puerta abierta.

De este modo, comprobaron que en el interior había una plantación de marihuana tipo 'indoor' con lámparas, bombillas ventiladores, aparatos de aire acondicionados y transformadores.

Al entrar, los agentes hallaron dos bolsas transparentes con más de 250 gramos de cogollos de marihuana, así como hachís y dinero en efectivo. Además, en una estantería, localizaron diferentes medicamentos y útiles sanitarios.

Del mismo modo, los agentes intervinieron 63 sobres con pastillas masticables --gominolas-- con contenido de THC en su composición. En vista de los hechos, los agentes detuvieron a la pareja como presuntos autores de sendos delitos de malos tratos y contra la salud pública.