Desestimado el recurso de Baleària sobre la cuota máxima de vehículos fijada en Eivissa en 2025

Archivo - Embarque de coches
Archivo - Embarque de coches - PUERTO DE ALGECIRAS - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 10:12
Seguir en

EIVISSA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desestimado el recurso de apelación que Baleària había interpuesto contra el auto de la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma denegando las medidas cautelares que la naviera había solicitado para suspender la cuota máxima de vehículos que pueden acceder a Eivissa.

Según ha informado el Consell en un comunicado, en su auto, la Justicia recuerda que, ante el interés económico-privado de la naviera recurrente, prevalece el interés público que preside la norma, que es la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de la isla, objetivos que tienen reconocimiento institucional.

Así, el Tribunal ha decidido desestimar el recurso y condenar a la parte recurrente al pago de costas, con un límite de 1.000 euros. Ante la sentencia cabe recurso de casación ante la misma Sala.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado