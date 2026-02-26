Desestimado el recurso de Baleària sobre la cuota máxima de vehículos fijada en Eivissa en 2025

Archivo - Embarque de coches - PUERTO DE ALGECIRAS - Archivo

EIVISSA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha desestimado el recurso de apelación que Baleària había interpuesto contra el auto de la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Palma denegando las medidas cautelares que la naviera había solicitado para suspender la cuota máxima de vehículos que pueden acceder a Eivissa.

Según ha informado el Consell en un comunicado, en su auto, la Justicia recuerda que, ante el interés económico-privado de la naviera recurrente, prevalece el interés público que preside la norma, que es la sostenibilidad medioambiental y socioeconómica de la isla, objetivos que tienen reconocimiento institucional.

Así, el Tribunal ha decidido desestimar el recurso y condenar a la parte recurrente al pago de costas, con un límite de 1.000 euros. Ante la sentencia cabe recurso de casación ante la misma Sala.