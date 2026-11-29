Desmantelado un punto de venta de droga en una asociación cannábica con un detenido en Playa de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, por la venta de sustancias estupefacientes en un local, en la zona de Playa de Palma, que se explotaba como asociación cannábica.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves tras una investigación del Grupo II de Estupefacientes de la Uduyco de la Policía Nacional en Palma a raíz de una denuncia anónima.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, la denuncia exponía que en una asociación cannábica de la ciudad se podrían estar vendiendo derivados cannábicos, entre otras sustancias, y no estaría actuando como una verdadera asociación en el marco de la legalidad.

Los agentes, al tener conocimiento de que la asociación podría tratarse de una tapadera, comenzaron a investigar para esclarecer los hechos.

La investigación constató que se vendían sustancias estupefacientes, como hachís y marihuana. Tras ello, se solicitó una orden de entrada y registro para el pasado jueves.

Asimismo, el inmueble tenía un sistema de doble puerta y cámaras grabando al exterior para impedir y conocer si agentes de la Policía Nacional trataban de entrar en el inmueble. Por ello, fue de especial relevancia la discreción a la hora de entrar en el local.

En el mismo, se intervinieron más de 600 gramos de marihuana, más de 100 gramos de hachís, derivados cannábicos, miles de útiles para la venta y distribución de droga y dinero en efectivo, fraccionado en diversos billetes.

Dentro del establecimiento, se encontraba un hombre que, presuntamente, era el responsables del mismo y, por lo tanto, sería el que estuviera cometiendo el ilícito penal.

Con todo, la Policía Nacional detuvo al hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Además, la autoridad judicial decretó el cierre cautelar del local.