Desmantelan un asentamiento ilegal en el Parque Natural de ses Salines (Eivissa)

Archivo - Restos del campamento durante el desalojo del campamento chabolista de Sa Jovería. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sant Josep ha desmantelado un asentamiento ilegal en una zona protegida del Parque Natural de Ses Salines (Eivissa) y ha redactado una decena de denuncias con sanciones que oscilan entre los 10.000 y los 30.000 euros.

Según han informado en sus redes sociales, en ese lugar se llegaron a localizar una docena de caravanas y una tienda de campaña. En todas ellas se detectaron elementos que suponían un riesgo para la seguridad y para el entorno natural, tales como cocinas, restos de hogueras, bombonas de butano, baterías, instalaciones eléctricas y generadores, entre otros.

A pesar del escaso tiempo de permanencia de los ocupantes, en la zona ya se habían acumulado basuras y diversos residuos en un lugar de enorme valor ambiental y paisajístico, según ha advertido la Policía.

En el operativo se han retirado tres caravanas y este jueves está previsto retirar otra más. Posteriormente, una brigada de limpieza actuará en la zona para devolverla a su estado habitual.

"Somos plenamente conscientes de las dificultades habitacionales que afectan a muchas personas. Sin embargo, estas circunstancias no pueden justificar la ocupación de espacios naturales protegidos ni la generación de riesgos para la seguridad, el medio ambiente y el disfrute colectivo", han indicado en un comunicado.

Han recordado que el parque natural es patrimonio de todos y un espacio único para pasear, practicar deporte y disfrutar de la naturaleza que se debe preservar entre todos.

En este sentido, la Policía Local y el Ayuntamiento inician una campaña especial que se desarrollará durante todo el verano para detectar, denunciar e impedir la presencia de caravanas fuera de los campings legalmente habilitados.