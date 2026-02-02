Desmantelan una violenta banda de ladrones de relojes que se hizo con un botín valorado en medio millón de euros. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a robar relojes de alta gama con gran violencia en Mallorca e Ibiza y que llegó a hacerse con un botín de más de medio millón de euros.

Dos de los integrantes se encuentran en prisión en Reino Unido, mientras que un tercero fue arrestado en Cataluña y se encuentra ya en prisión provisional, según ha informado la Jefatura en nota de prensa.

Gracias a las investigaciones realizadas por el Grupo de Atracos de la Policía Nacional en Palma y de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza, se identificó a un grupo criminal con un alto grado de organización y coordinación a la hora de ejecutar estos delitos. Utilizaban documentación falsa, por ejemplo, para alquilar coches.

Según el relato de los agentes, los investigados se reparten las tareas, de tal modo que unos asumen labores de vigilancia y selección de las víctimas. Otros se encargan de hacer el seguimiento y mantener la comunicación con el resto de miembros y los últimos ejecutan el robo arrebatando de forma violenta el reloj de alta gama previamente seleccionado, apoyados en todo momento por el vehículo de huida.

CUATROS ROBOS EN PALMA Y EN IBIZA

La policía ha explicado que el día 22 de agosto de 2025 se produjeron dos robos en Mallorca en menos de una hora.

Los presuntos autores seleccionaron a las víctimas, se abalanzaron sobre ellos y le arrancaron el reloj. Una de las víctimas mantuvo un forcejeo con uno de los ladrones pero no pudo evitar el robo. El botín de ambos relojes ascendía a 95.000 euros.

Las pesquisas apuntan igualmente a que los investigados se desplazaron a Ibiza y entre los días 25 y 28 de agosto cometieron dos robos más. Para ello, alquilaron un vehículo con documentación falsa y cometieron los ilícitos empleando igualmente la violencia. En este caso el botín ascendía a 430.000 euros, por lo que el importe total de lo sustraído asciende a 525.000 euros.

Los agentes del Grupo de Atracos en Palma y de la UDEV en Ibiza realizaron numerosas gestiones y consiguieron identificar a los miembros del grupo. Los agentes activaron las requisitorias policiales para lograr su busca y captura, siguiendo con las gestiones para su localización.

La investigación llevó a la detención en Cataluña de un integrante del grupo criminal, que ya ha ingresado en prisión. Otros dos miembros del grupo fueron localizados en el Reino Unido, y también están ya entre rejas.