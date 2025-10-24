Destinan 9,9 millones a apoyo socioeducativo comunitario para personas con diagnóstico de salud mental

Los conciertos con cuatro entidades prevén 159 plazas, 85 de baja intensidad y 74 de alta intensidad, para personas con diagnóstico de salud mental grave

Se actualizan los precios del servicio, que llegarán en dos años a 42,22 euros por plaza y día en el caso de las de baja intensidad y a 75,41 euros para las de alta

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear destinará 9,9 millones de euros, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, al servicio de apoyo socioeducativo comunitario para personas con diagnóstico de salud mental.

En nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Consell de Govern le ha autorizado a destinar 9.917.884,57 euros a la renovación de los conciertos para la prestación del servicio de apoyo socioeducativo comunitario en Mallorca, que contemplan un total de 159 plazas, 85 de baja intensidad y 74 de alta intensidad, para personas con diagnóstico de salud mental grave. Esto supone un incremento de 10 plazas: las de baja intensidad pasan de 80 a 85 plazas y las de alta intensidad, de 69 a 74. Este incremento se corresponde con un aumento de plazas para la entidad Asociación Estel de Llevant, que tendrá cinco más de baja intensidad y cinco más de alta intensidad.

Asimismo, se actualizan los precios del servicio. Los de baja intensidad serán de 39,83 euros por plaza y día en 2025, 41,02 euros en 2026 y 42,22 euros en 2027. En cuanto a los de alta intensidad, serán de 70,88 euros por plaza y día en 2025, 73,14 en 2026 y 75,41 en 2027.

Los conciertos con las entidades Fundación Deixalles, Asociación Gira-Sol, Fundación Es Garrover y Fundación Estel de Llevant estarán vigentes desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2028, con la siguiente distribución: 1.256.151,31 euros para 22 plazas --15 de baja intensidad y siete de alta intensidad-- para la Fundación Deixalles; 4.254.239,24 euros para 68 plazas --36 de baja intensidad y 32 de alta intensidad-- para la Asociación Gira-Sol; 2.133.472,23 euros para 31 plazas --11 de baja intensidad y 20 de alta intensidad-- para la Fundación Es Garrover; y, finalmente, 2.274.021,79 euros para 38 plazas --23 de baja intensidad y 15 de alta intensidad-- para la Fundación Estel de Llevant.

El servicio de apoyo socioeducativo comunitario tiene como objetivo principal procurar la mejora de la calidad de vida y el desarrollo en el propio hogar, así como la integración social en el entorno comunitario de las personas con diagnóstico de salud mental.

También, el servicio de apoyo socioeducativo comunitario persigue fomentar la autonomía e independencia de los destinatarios mediante aprendizajes útiles para su desarrollo; incrementar la seguridad, confianza y autoestima de las personas usuarias del servicio; mantener o mejorar su estado físico y de salud, y fomentar las relaciones con la familia y amistades.

En definitiva, se trata de prevenir o evitar el internamiento innecesario de las personas con discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental que, con una alternativa adecuada, pueden dar continuidad a su permanencia en el domicilio de manera independiente.