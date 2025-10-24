Destinarán 3,4 millones a subvencionar acciones destinadas a la corresponsabilidad y a los cuidados de menores

El objetivo es ayudar con la conciliación de la vida familiar, laboral y personal incentivando la creación de empleo de calidad en los servicios de cuidados

Los servicios contemplan, entre otros, cuidados a domicilio o espacios públicos en épocas no lectivas, acompañamientos puntuales y formación

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear destinará, a través de la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, 3,4 millones de euros a subvencionar acciones destinadas a la corresponsabilidad y a los cuidados de menores.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha informado que el Consell de Govern le ha autorizado a destinar un importe máximo de 3.450.000 euros, con cargo a los presupuestos de 2025, a la convocatoria de subvenciones dirigidas al desarrollo de actuaciones en materia de corresponsabilidad y cuidado de menores de edad.

Los proyectos podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque el pago de las subvenciones será anticipado, del 100 por ciento del importe y sin la exigencia previa de garantía para que la falta de recursos no sea un impedimento para que las entidades locales --y sus entes públicos dependientes--, así como las del tercer sector --y otras sin ánimo de lucro-- puedan acogerse a ellos.

Esta convocatoria se enmarca en el Plan Corresponsables 2025, de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, del Ministerio de Igualdad. A partir de este 2025, sin embargo, el Ministerio deja de asumir la totalidad del Plan imponiendo una cofinanciación y que las comunidades autónomas asuman el 25 por ciento.

Con el objetivo de que las políticas públicas favorezcan la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y, al mismo tiempo, incentivar la creación de empleo de calidad en los servicios de cuidados de jóvenes, en la convocatoria se han tenido en cuenta las siguientes líneas de actuación: Línea 1 y Línea 2.

LÍNEA 1

Servicios de cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de familias con menores a cargo de hasta 16 años y fomento del empleo en este sector profesional, con una financiación de un millón de euros.

Las acciones podrán ser de cuidado para menores de cero a 12 años y con garantía de derechos laborales que puedan prestarse en domicilio o bien servicios puntuales de acompañamiento --en la escuela, en recursos de proximidad y similares-- para menores de entre tres y 16 años.

Servicios de cuidado profesional destinados a menores de entre 3 y 16 años, en periodos lectivos fuera de horario escolar y en periodos no lectivos que puedan prestarse en dependencias públicas habilitadas y que deberán ser preferentemente de titularidad pública. Este servicio tiene una financiación de 2.200.000 euro.

Como novedad, se puede autorizar la participación de personas con discapacidad o diversidad funcional de hasta 21 años, siempre y cuando se cubran sus necesidades de atención especializada.

LÍNEA 2

Sensibilización y formación en corresponsabilidad y cuidado de menores de edad. Esta línea tiene una financiación de 250.000 euros.

La Conselleria ha puesto a disposición de las entidades una e-mail para posibles consultas: corresponsablesib@dgmenors.caib.es.