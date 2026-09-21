Detectados cuatro casos positivos de fiebre del Nilo en équidos de Menorca

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MENORCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Salud Pública de Baleares ha activado la vigilancia del Sistema Sanitario de Baleares para reforzar la detección precoz de posibles casos humanos de fiebre del Nilo tras confirmarse la presencia de la enfermedad en cuatro équidos del municipio de Maó, según ha informado este lunes la Conselleria de Salud en un comunicado.

Según han informado, se coordinará con el resto de autoridades competentes la implantación de otras medidas destinadas a reforzar la vigilancia de esta enfermedad y prevenir la aparición de casos en personas. En este sentido, la Agencia de Salud Pública sigue con el programa de vigilancia de vectores ya implantado.

Actualmente, la fiebre del Nilo está presente en España en otras comunidades autónomas, donde se han detectado algunos casos tanto en caballos, como en personas, aves y mosquitos. Andalucía es la comunidad autónoma más afectada, seguida de Extremadura, Cataluña y Canarias. Cabe recordar que la fiebre del Nilo occidental es una enfermedad de declaración obligatoria.

Desde la Conselleria han destacado que en Baleares no se ha notificado ningún caso autóctono de fiebre del Nilo por el sistema sanitario ni tampoco se ha detectado el virus en las analíticas rutinarias que lleva a cabo la Fundación del Banco de Sangre y Tejidos desde el verano de 2024, que se realizan sobre todas las donaciones de sangre y otros componentes sanguíneos para detectar la posible presencia de este virus y de otros arbovirus como dengue o zika, entre otros.

Estos son los primeros casos confirmados de fiebre del Nilo occidental detectados este año en Baleares. Cabe recordar que, a finales de agosto de 2025, se detectó el primer caso de la enfermedad en un équido de Menorca.

A raíz de esa detección, la Dirección General de Salud Pública implantó un programa de vigilancia para determinar la presencia del virus directamente en los vectores en Menorca. Este año, se ha continuado este programa de vigilancia y se ha ampliado al resto de islas. Hasta el día de hoy, no se había detectado presencia de virus del Nilo occidental en ninguna de las muestras analizadas.

En relación a estos casos en caballos, la Agencia de Salud Pública ha alertado a todo el sistema sanitario, tanto público como privado, sobre esta enfermedad para incrementar su vigilancia y sospecha diagnóstica en casos con sintomatología compatible con la fiebre del Nilo para detectarlos de forma temprana.

La Agencia de Salud Pública, a fin de reducir el riesgo de exposición frente al virus del Nilo occidental, ha recomendado tomar una serie de medidas de protección para evitar las picaduras de mosquitos y así evitar la exposición al virus, especialmente en los grupos de riesgo.

Las principales medidas a tomar son evitar la exposición a los mosquitos mediante el uso de repelentes autorizados o ropa de manga larga, eliminar las pequeñas acumulaciones de agua, puesto que pueden suponer un punto de cría de los vectores y evitar la entrada en casa de mosquitos mediante el uso de mosquiteras y repelentes.