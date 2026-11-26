El director general de Emergencias, Pablo Gárriz.- CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, ha explicado este jueves que se han detectado pequeñas manchas de combustible en el mar tras el hundimiento del 'Med Emre', aunque ha matizado que son "perfectamente normales en un incidente de estas características".

En declaraciones a los medios, Gárriz ha insistido en que en este momento no hay evidencias de un vertido de combustible que tenga que despertar preocupación y que los pequeños restos detectados son habituales en este tipo de incidentes.

En todo caso, gracias a los simuladores de deriva, se está haciendo seguimiento de posibles escenarios para anticipar y preparar posibles operaciones en caso de que, finalmente, se produjera un vertido que afectara a la costa de Baleares.

Los servicios técnicos del armador, con quien ya se ha establecido contacto, con Capitanía Marítima, serán los encargados de determinar cuáles son las actuaciones que se pueden hacer sobre el barco y esperar a que el comportamiento del barco y su estabilidad estructural quede garantizada.

El 'Med Emre' es un buque gasero destinado al transporte de combustible, en este caso combustibles ligeros, no crudos, y está ahora siendo revisado.