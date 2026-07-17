Detenida por agredir a una mujer con discapacidad para robarle la cartera en su casa de Palma

Archivo - Sucesos.- Detenido por amenazar con un cuchillo a la madre del niño que cuidaba cuando se quejó de su trabajo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente agredir a otra, quien tiene diagnosticada algún tipo de discapacidad, para robarle la cartera en su casa de Palma.

Los hechos sucedieron sobre las 23.00 horas del pasado domingo en un domicilio ubicado en el barrio de Son Roca, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La asaltante llamó al timbre y, cuando la moradora le abrió, trató de acceder de manera violenta. La víctima trató de impedirlo y mantuvieron un forcejeo que le dejó diversos moratones en los brazos.

La supuesta ladrona logró adentrarse en el domicilio, le sustrajo una cartera que tenía en su dormitorio y abandonó el lugar de los hechos.

Al día siguiente, a la víctima le llegaron varias notificaciones en su teléfono indicándole que estaban intentando realizar diversas compras con su tarjeta bancaria.

La mujer, de origen español, fue arrestada como supuesta autora de un delito de robo con violencia. Los agentes recuperaron la cartera y se la devolvieron a su propietaria.