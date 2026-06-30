Detenida por amenazar con un gran palo de madera a una pareja que la había acogido en casa unos días. - POLICÍA NACIONAL
PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a una mujer por supuestamente amenazar con un gran palo de madera a una pareja que la había acogido en casa unos días.
Según han informado en una nota de prensa, sobre las 17.00 horas del pasado viernes, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional, mientras patrullaba por la calle Aragón de Palma, fue requerida por un varón de mediana edad que informó de que estaba recibiendo amenazas por parte de una mujer y que portaba un palo de madera de grandes dimensiones.
El hombre explicó que momentos antes habían recibido amenazas de muerte por parte de una mujer, que era amiga de su hijo y que la habían acogido en su domicilio durante tres días.
El varón explicó que él y su pareja habían iniciado una discusión con la ahora detenida después de que les acusara de haberle robado 500 euros, aunque no era verdad.
Durante la discusión, les amenazó de muerte. "Os voy a quemar la casa con vosotros dentro", habría dicho según el testimonio del varón, antes de abandonar el inmueble.
Tras esto, el hombre llamó a su hijo para que pusiera paz, aunque la joven, al observar su llegada arrancó un tutor de madera de un árbol y se abalanzó sobre el varón lanzando de nuevo amenazas de muerte con frases como "te voy a matar".
Paralelamente, otra patrulla localizó a escaso metros a una mujer, que coincidía plenamente con las características de la presunta autora de las amenazas, y justo detrás un palo de madera de más de metro y medio.
La mujer fue finalmente detenida como presunta autora de un delito de amenazas y fue trasladada a dependencias policiales.