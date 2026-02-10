Detenida por cobrar un pagaré de 9.000 euros que correspondía a una empresa de construcción en Ibiza

Una agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a una joven por supuestamente cobrar un pagaré de 9.000 euros que correspondía a una empresa de construcción e ingeniería en Ibiza.

Los agentes fueron alertados de que una mujer estaba discutiendo con el personal de una sucursal bancaria y se trasladaron hasta la misma, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La sospechosa estaba intentando desbloquear una de las cuentas a su nombre, a lo que el personal del banco se negó. Los investigadores determinaron que el pasado mes de diciembre presentó en la misma sucursal un pagaré a su nombre por valor de más de 9.000 euros.

No obstante, el valor original era de 1.200 euros y estaba a nombre de una empresa de construcción e ingeniería, por lo que concluyeron que la joven había modificado tanto el destinatario como el importe.

Es por ello que fue arrestada y puesta a disposición de la autoridad judicial como supuesta autora de un delito de falsedad documental y otro de estafa. La Policía mantiene abiertas las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos denunciados.